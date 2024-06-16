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عربي-دولي

السيسى يشكر خادم الحرمين على حُسن الاستقبال

Lebanon 24
16-06-2024 | 00:30
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شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الملك محمد بن سلمان، على "حسن استقبال الحجاج"، مشيدا بـ"تنظيم المملكة لمناسك الحج".

 ونقلت الرئاسة المصرية على موقعها الرسمي في منصة "إكس" قول السيسي: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".

 وأضاف "كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر".

 وأردف: "كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". (روسيا اليوم)

  

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