لإيصال المساعدات.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن هدنة مؤقتة في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن "هدنة تكتيكية" في جنوب قطاع غزة للسماح بتسليم كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية .وقال الجيش إن الهدنة ستبدأ في منطقة رفح الساعة الثامنة صباحا وستظل سارية حتى السابعة مساء. وأضاف أن التوقف عن إطلاق النار سيحدث يوميا حتى إشعار آخر.وحسب الاسوشيتد برس، يهدف هذا التوقف إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر "كرم أبو سالم" الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الواردة، والسفر بأمان إلى طريق صلاح الدين السريع، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب، لتوصيل الإمدادات إلى المناطق الأخرى.