Advertisement

عربي-دولي

لإيصال المساعدات.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن هدنة مؤقتة في غزة

Lebanon 24
16-06-2024 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1212275-638541197332633419.png
Doc-P-1212275-638541197332633419.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن "هدنة تكتيكية" في جنوب قطاع غزة للسماح بتسليم كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية .

وقال الجيش إن الهدنة ستبدأ في منطقة رفح الساعة الثامنة صباحا وستظل سارية حتى السابعة مساء. وأضاف أن التوقف عن إطلاق النار سيحدث يوميا حتى إشعار آخر.
Advertisement

وحسب الاسوشيتد برس، يهدف هذا التوقف إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر "كرم أبو سالم" الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الواردة، والسفر بأمان إلى طريق صلاح الدين السريع، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب، لتوصيل الإمدادات إلى المناطق الأخرى.
 
واشارت الصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار يجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية. (أ.ب)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:53 | 2024-06-16
06:24 | 2024-06-16
06:21 | 2024-06-16
06:18 | 2024-06-16
06:01 | 2024-06-16
05:39 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24