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عربي-دولي

الدبيبة: ليبيا معرَّضة للتقسيم وتواجه خطراً عظيماً

Lebanon 24
16-06-2024 | 00:50
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حذَّر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، خلال افتتاحه «المسجد الكبير» بمدينة الأصابعة، من أن ليبيا باتت اليوم «معرضة للتقسيم»، وتواجه ما وصفه بـ"خطر عظيم".

 وقال الدبيبة إن "هناك من يريد تقسيم البلاد من أجل فتات أو أموال أو ثروات".

وطالب بأن "نرفع أصواتنا بأن تكون البلاد وحدة واحدة، حتى لو سنموت في سبيلها".

 وأضاف الدبيبة موجهاً كلامه إلى من وصفهم بأعداء البلاد، بدون أن يحددهم: «يريدون العودة بنا إلى الوراء؛ لكنني أقول لهم: لن نعود إلى الأيام السوداء التي كنا نحارب فيها بعضنا البعض أبداً».

ولفت إلى أن «من جعلونا في الظلام طيلة السنوات العشر الماضية يريدون أن يستمروا في مساعيهم». (الشرق الوسط)

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