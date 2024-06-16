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بينهم أطفال.. إصابة 10 أشخاص بالرصاص في ولاية ميشيغان الأميركية

Lebanon 24
16-06-2024 | 01:08
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قالت الشرطة في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأميركية إن ما يصل إلى 10 أشخاص، بينهم أطفال، أصيبوا بالرصاص في حديقة مائية بالقرب من مدينة ديترويت، مساء أمس، ووصفت الحادث بأنه إطلاق نار عشوائي.

 ولا يزال المشتبه به في إطلاق النار طليقاً، لكن الشرطة قالت إنها تعتقد أنه مُحاصر في منزل قريب. وأضافت الشرطة أنه تم العثور على السلاح المستخدم في الهجوم في مكان الواقعة.

 وقال مايكل بوشار قائد شرطة مقاطعة أوكلاند في مؤتمر صحافي إن رجلاً خرج من سيارة أمام حديقة بروكلاندز بلازا سبلاش باد في روتشستر هيلز بولاية ميشيغان حوالي الساعة الخامسة مساء (21:00 بتوقيت غرينتش) وأطلق حوالي 30 طلقة من سلاح غلوك نصف آلي عيار 9 مليمترات، وأعاد حشوه بالطلقات عدة مرات.

 وقال بوشار "إنها صدمة بالتأكيد بالنسبة لنا هنا في مقاطعة أوكلاند، لقد مررنا بالعديد من المآسي، كما تعلمون. نحن لا نعلم تماماً ما حدث في أكسفورد".

 وقالت غريتشن ويتمر حاكمة ميشيغان على منصة «إكس»: «لقد انفطر قلبي لدى سماع واقعة إطلاق النار في روتشستر هيلز». (الشرق الأوسط)

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