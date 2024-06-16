بعد توقف استمر 9 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الكويت عبر مطار عدن

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استُأنفت الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن والكويت، عقب توقفها لنحو 9 سنوات نتيجة الحرب.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن "الخطوط الجوية اليمنية، استأنفت عبر مطار عدن الدولي، خط رحلة عدن-الكويت-عدن، عقب توقف دام أكثر من 9 سنوات جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية".وأشار رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمود، إلى أهمية تدشين هذه الخط الذي "يسهل للمغتربين السفر والالتقاء بأهلهم وأسرهم".وأشاد المسؤول اليمني بمواقف دولة الكويت "الشقيقة" التي سهلت الحصول على موافقة التشغيل، بحسب الوكالة.وكشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أن "الشركة تستعد لتدشين رحلات إلى الدوحة ودبي بالقريب العاجل، وفتح خطوط عبر إفريقيا"، دون ذكر تفاصيل أكثر. (الأناضول)