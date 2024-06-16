سيناتور روسي: مؤتمر سويسرا لا يدور حول تحقيق السلام في أوكرانيا

اعتبر عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف أن مؤتمر سويسرا لا يدور حول تحقيق السلام في أوكرانيا، بل هو محاكمة لروسيا.

وقال السيناتو لوكالة "تاس": "هذا ليس مؤتمرا لتحقيق السلام في أوكرانيا. بل هو لمحاكمة (توجيه اتهامات) روسيا، ولهذا الغرض تم عقده. من الواضح أنهم (المشاركون) يستخدمون هذا المؤتمر فقط للحفاظ على هيمنتهم، إنهم يدركون أنهم يفقدون نفوذهم في العالم، وهذا يقلقهم أكثر بكثير من أوكرانيا نفسها".

ولفت السيناتور إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 14 حزيران في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أوضح موقف روسيا.

(روسيا اليوم)