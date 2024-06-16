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نائبة بايدن تغادر مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا قبل انتهاءه

Lebanon 24
16-06-2024 | 01:50
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غادرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يوم أمس قبل انتهاءه، علما أن أعمال المؤتمر تتواصل اليوم الأحد.

 وذكرت مصادر ان هاريس قبل أن تسافر من زيورخ إلى واشنطن، أجابت على سؤال أحد الصحفيين حول رأيها في الاجتماع الذي عقد بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. قائلة: "كان جيدا، جيدا جدا".

ولن تحضر هاريس المؤتمر اليوم، وفقا لجدول عملها الذي تم توزيعه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 ومن المقرر أن يمثل مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك سوليفان، الولايات المتحدة اليوم الأحد في المؤتمر، وقال للصحفيين إنه سيتم تنفيذ جزء كبير من العمل يوم الأحد على مستوى مساعدي رؤساء الدول. (روسيا اليوم)

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