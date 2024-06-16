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40 ألف مصل أدوا صلاة العيد في الأقصى (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:00
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أفادت مراسلة "روسيا اليوم" في القدس، بأن عدد الأشخاص الذين أدوا صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى قدرت بـ40 ألف مصل، في ظل تضييقات الجيش الإسرائيلي غير المسبوقة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه.

 وجرى ضرب الشيوخ والرجال والنساء والأطفال على الأبواب وتم منع الآلاف من المصلين من الدخول إلى المسجد.

 وكان الجيش الإسرائيلي قد دخل في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودقق في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقل حركة المصلين.

وفي ذات السياق، أدى ثمانية آلاف مصل، اليوم، صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في ظل التشديدات الإسرائيلية المفروضة على الحرم ومحيطه.

 وقال مدير أوقاف الخليل إن "الآلاف وصلوا إلى الحرم الابراهيمي وساحاته الخارجية لأداة صلاة العيد، رغم تضييقات الاحتلال".

 وأوضح أن "قوات الاحتلال عززت من انتشارها في محيط الحرم، وعلى بواباته الرئيسية، والحواجز المنتشرة في محيطه، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين، وأخضعت عددا منهم للتفتيش الجسدي".

(روسيا اليوم)
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