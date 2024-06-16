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عربي-دولي

داعش مجددًا في روسيا.. موقوفون يحتجزون اثنين من موظفي مركز الاحتجاز

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:16
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قام موقوفون في أحد مراكز الاحتجاز في مقاطعة روستوف الروسية باحتجاز 2 من موظفي المركز كرهائن.

وأكّد بيان صادر عن المكتب الرئيسي الإقليمي لدائرة السجون الفيدرالية أن "موقوفين احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".
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ولفت البيان إلى أن المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهائن حيث طوقت الشرطة مركز الاحتجاز.

وقالت وسائل إعلام إن السجناء أعلنوا انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وصرح مصدر بأن السجناء الذين احتجزوا رهائن في مركز الاحتجاز متهمون بتهم "الإرهاب".

ولفت إلى أنهم مسلحون بأسلحة بيضاء.
 
وحسب المعلومات، فقد طالب منفذو العملية بسيارة وتأمين خروجهم.

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