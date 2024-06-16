داعش مجددًا في روسيا.. موقوفون يحتجزون اثنين من موظفي مركز الاحتجاز

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قام موقوفون في أحد مراكز الاحتجاز في مقاطعة روستوف الروسية باحتجاز 2 من موظفي المركز كرهائن.وأكّد بيان صادر عن المكتب الرئيسي الإقليمي لدائرة السجون الفيدرالية أن "موقوفين احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".ولفت البيان إلى أن المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهائن حيث طوقت الشرطة مركز الاحتجاز.وقالت وسائل إعلام إن السجناء أعلنوا انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.وصرح مصدر بأن السجناء الذين احتجزوا رهائن في مركز الاحتجاز متهمون بتهم "الإرهاب".ولفت إلى أنهم مسلحون بأسلحة بيضاء.