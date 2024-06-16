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البحرية الأميركية تنقذ طاقم سفينة هاجمها الحوثي

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:25
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أعلنت القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية أنها تمكنت من إنقاذ طاقم ناقلة توتير المملوكة لجهة يونانية وذلك بعد أيام على استهدافها من قبل جماعة الحوثيين وتسلل المياه إليها.

وكانت القيادة المركزية أعلنت في بيان سابق قبل يومين أن الحوثيين استهدفوا يوم 12 حزيران سفينة أم/ڤي توتور، التي ترفع العلم الليبيري، وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة من قبل اليونان، بواسطة قارب مسيّر.
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فقدان بحار

وأوضحت حينها أن الهجوم سبب فيضاناً وألحاق أضرارا في غرفة المحرك، كما أدى إلى فقدان أحد البحارة المدنيين.

كما أوضحت أن سفينة يو إس إس فلبين سي (سي جي 58) أنقذت طاقم السفينة، التي لا تزال في البحر الأحمر حيث يتسلل إليها الماء ببطء.

وكان الحوثيون استهدفوا أيضا سفينة إم/في فيربينا، ما أدى إلأى اشتعال النيران فيها.

ومنذ تشرين الثاني الماضي نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة" حسب قولهم.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان. (سكاي نيوز)


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