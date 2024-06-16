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عربي-دولي

خطيب العيد بالأردن: أهل غزة يضحون بأنفسهم

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:30
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دعا خطيب العيد في الأردن، الأحد، إلى تذكر أهل قطاع غزة الذين "يضحون بأنفسهم"، في مواجهة حرب إسرائيلية مدمرة مستمرة للشهر التاسع.

 وأدى آلاف الأردنيين صلاة عيد الأضحى في المصلى الرئيسي المخصص لها داخل مدينة الحسين للشباب وسط العاصمة عمان.

 وحددت وزارة الأوقاف نحو 540 مصلى في جميع أنحاء المملكة، وبيَّنت أن مدينة الحسين للشباب هي المصلى الرئيسي.

 ودعا مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، في خطبة العيد، إلى تذكر أهل غزة وتضحياتهم بأنفسهم "لتبقى كلمة الله هي العليا".

وأضاف الحسنات: "تذكروا وأنتم تضحون بأنعامكم أن هناك أخوة لكم يضحون بأنفسهم أخوة لنا على أرض بيت المقدس، أرض الرباط، على أرض غزة هاشم ضحوا بأنفسهم حتى تبقى كلمة الله هي العليا".

 وتابع: "أرادوا (الإسرائيليون) أن يفسدوا علينا فرحنا، ولكنا نقول لهذا العدو الذي قتّل الأبرياء لن تفسدوا علينا فرحنا".

 الحسنات دعا لأهل غزة أن يفرج الله كربهم ويطمئن نفوسهم وأن "لا يرفع لليهود في غزة راية ولا يحقق لهم غاية". (الاناضول)

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