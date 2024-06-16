الحجاج يؤدون "طواف الإفاضة".. وتأكيد على اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح

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توافد الحجاج اليوم الأحد إلى المسجد الحرام مع فجر يوم عيد الأضحى المبارك، للقيام بطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعّلتها الجهات المعنية بشؤون الحرم المكي، ضمن خطتها الميدانية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف ليل أمس السبت وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج.