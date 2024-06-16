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عربي-دولي

عن جبهة لبنان وفلسطين.. هذا ما قاله هنية

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:49
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن "عيدا جديدًا يمر على فلسطين وغزة تكافح ضد الغزاة المحتلين على كل الجبهات"، مشيرا في رسالته في عيد الاضحى إلى أننا "في خضم ملحمة تاريخية ندافع فيها عن أرضنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا."
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وأكّد هنية ان "شعبنا يعيش الحصار الخانق وأقصى أنواع المعاناة من نزوح إلى نزوح ومن قصف إلى قصف"، مشددًا على أن "العدو لن يرى من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والانتماء".
 
وأضاف هنية:" أهلي في القطاع قدموا ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس ويتحملون صنوف الألم بثبات وصبر.. نحن على يقين بوعد الله لنا بالنصر والتحرير والتمكين".
 
وقال:" العدو المجرم الذي يرتكب إبادة جماعية وحشية فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها، فمعركة طوفان الأقصى معركة تاريخية وبوادر نتائجه ماثلة في مختلف الاتجاهات".

وأكمل:" نقول لكتائبنا المجاهدة إن الله لن يضيع جهادكم الذي سيثمر عزا ونصرا عما قريب.. نقول لكتائب المقاومة الإسلامية في العراق إنكم تؤكدون أن عدونا واحد وأن أمتنا واحدة".

واشاد هنية بالموقف المعلن لكل الجهات المساندة والمتحالفة مع فلسطين، وقال أن جبهة لبنان وغزة مستمرة إلى أن تنتهي الحرب.
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