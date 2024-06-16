مقتل صحفي بهجوم أوكراني في دونيتسك

لقي المراسل الحربي والمصور نيكيتا تسيتساغي مصرعه بهجوم شنته القوات الأوكرانية في دونيتسك اليوم، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام الروسية.

وقالت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر أمني محلي أن "نيكيتا تسيتساغي لقي حتفه اليوم في قرية نيكولسكويه".

وكان تسيتساغي يتعاون مع عدد من المنافذ الإعلامية، منها "تاس" ومواقع أخبارية مثل News.ru وLenta.ru وغيرها.

وأكد News.ru مصرع الصحفي الشاب وقال: "توفي مراسلنا نيكيتا تسيتساغي خلال هجوم شنته طائرات بدون طيار أوكرانية. حدث ذلك في منطقة دير القديس نيكولاس بالقرب من مدينة أوغليدار، حيث كان نيكيتا يخطط لإعداد تقرير من هناك".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على إصابة ثلاثة من موظفي قناة NTV التلفزيونية بجروح خطيرة خلال عملهم في مدينة غولوفكا بدونيتسك، مما أدى إلى وفاة مصور القناة فاليري كوزين وفقدان المراسل أليكسي يفلييف أحد ذراعيه بعد عملية جراحية. (روسيا اليوم)