خطبة العيد في المسجد الحرام تدعو لإنقاذ الأقصى

دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس، الأحد، الله عز وجل إلى نصرة فلسطين وإنقاذ المسجد الأقصى.

وقال السديس، في خطبة صلاة عيد الأضحى: "اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن ظلم الصهاينة المحتلين".

وتابع: "اللهم اجعله (الأقصى) شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين".

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدوتهم المأمولة، استادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وحث النساء على مواصلة "التمسك بالحجاب والاحتشام، والحياء والعفاف"، وحذر من "القنوات المشبوهة الخليعة، والمواقع التواصلية الوضيعة التي تهدم أركان الأسرة". (الاناضول)