أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن لا أحد من المشاركين بالقمة في سويسرا بشأن الوضع في أوكرانيا يعرف ما الذي يفعله هناك وما هو دوره أصلا.

وكتب مدفيديف عبر قناته على "تليغرام": "من أجل حل النزاع، دعا الرعاة السويسريون الحيوانات، الخنزير وقطيعا من أغنام جبال الألب الغربية وكذلك مجموعة من الكلاب الأوروبية التي تنبح وترش اللعاب المسموم في كل الاتجاهات. وعليكم أن تنتبهوا، غالبا ما تثور الأغنام بشكل عشوائي وتخرب الخطط".

وأضاف مدفيديف أن "مالكا مسنا ضعيف الذهن، فقد الاتصال بالواقع منذ فترة طويلة، موجود بشكل غير مرئي على رأس القطيع، ونائبه ضيق الأفق"، ووصف المؤتمر بأنه ممل ومحرقة لأموال دافعي الضرائب. (روسيا اليوم)