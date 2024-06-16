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عربي-دولي

للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مُبكرة.. مظاهرات تُشعل ليل تل أبيب

Lebanon 24
16-06-2024 | 04:39
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شهدت مدن إسرائيلية عدة أمس السبت تظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس" وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، في حين أغلقت مجموعة من المتظاهرين صباح اليوم طريقا رئيسية تربط القدس بتل أبيب.
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وقالت إذاعة الجيش الرسمية، مساء السبت، إن عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة كابلان وسط مدينة تل أبيب، مطالبين الحكومة بإبرام صفقة تبادل فورية مع حماس، واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية عددا من المتظاهرين.
 
كما أغلق متظاهرون مقطعا من شارع أيالون الرئيسي وسط تل أبيب، قبل أن تفتحه الشرطة بالقوة.

وشهدت كذلك مدن القدس وحيفا وبئر السبع ونتانيا مظاهرات شارك فيها الآلاف أمام منزل نتنياهو في مدينة قيساريا، وهاجمت الشرطة المتظاهرين ومزقت اللافتات المناهضة لنتنياهو وحكومته ونصبت حواجز لمنع اقتراب المتظاهرين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في بيتح تيكفا ونتانيا وحيفا وتقاطع كركور، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة. (الجزيرة)
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