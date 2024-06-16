سيارتو: مؤتمر حول أوكرانيا بدون مشاركة روسيا لن يحقق السلام

اعتبر وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، الذي يمثل بلاده في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، أن هذا المؤتمر لن يحقق السلام لأن روسيا غير ممثلة فيه.



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ودعا سيارتو إلى "مفاوضات حقيقية وجوهرية وهادفة"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لضمان إمدادات الأسلحة لأوكرانيا كان يجب أن تصب نحو إحلال السلام. (روسيا اليوم) وكتب سيارتو عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "كنا دائما نقدر بشدة جهود سويسرا لتحقيق السلام وما زلنا نقدرها. وفي الوقت نفسه، لنكن صادقين: لا يمكن لمؤتمر السلام أن يحقق هدفه إلا إذا كان كلا الطرفين المتحاربين على الطاولة. وهذا ما لن يحدث في نهاية الأسبوع هذا".ودعا سيارتو إلى "مفاوضات حقيقية وجوهرية وهادفة"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لضمان إمدادات الأسلحة لأوكرانيا كان يجب أن تصب نحو إحلال السلام. (روسيا اليوم)