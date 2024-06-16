قطر تقترب من شراء حصة في الخطوط الجوية الرواندية

صرحت إيفون ماكولو الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية، أنّ الشركة تتوقع أن تنهي الخطوط الجوية القطرية صفقة شراء حصة كبيرة في الشركة الأفريقية الشهر المقبل.



وقالت ماكولو لصحيفة "فاينانشال تايمز": "الأمر مستمر منذ فترة، وناقشناه على مدى خمس سنوات تقريبا. لذلك نحن الآن في المرحلة النهائية". (سكاي نيوز)

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