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إقتصاد

قطر تقترب من شراء حصة في الخطوط الجوية الرواندية

Lebanon 24
16-06-2024 | 05:31
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صرحت إيفون ماكولو الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية، أنّ الشركة تتوقع أن تنهي الخطوط الجوية القطرية صفقة شراء حصة كبيرة في الشركة الأفريقية الشهر المقبل.

وقالت ماكولو لصحيفة "فاينانشال تايمز": "الأمر مستمر منذ فترة، وناقشناه على مدى خمس سنوات تقريبا. لذلك نحن الآن في المرحلة النهائية". (سكاي نيوز)
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