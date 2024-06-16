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قوات الأمن الروسية تُحرّر الرهائن من مركز الاحتجاز في روستوف

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:01
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أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، عن "تحرير الرهائن الذين احتجزتهم مجموعة من المسلحين داخل مركز احتجاز في مقاطعة روستوف، وتصفية جميع الإرهابيين الـ6".

وكان طالب المسلحون بمغادرة المركز مقابل إطلاق سراح الرهائن وسط تهديد الرهائن بالسلاح الأبيض.
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وقالت مصادر إن المسلحين أعلنوا انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي. (روسيا اليوم)
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