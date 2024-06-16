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إقتصاد

"فايننشال تايمز": روسيا تفوّقت على أميركا كأكبر مورد للغاز إلى أوروبا

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:18
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تجاوزت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في أيارالصادرات الأميركية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، بحسب ما ذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" نقلا عن شركة "إيسيس" الاستشارية.

وأشار المنشور إلى أن الولايات المتحدة تفوقت على روسيا كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا في أيلول 2022، ومنذ عام 2023، قدمت الولايات المتحدة 20% من مجموع واردات الغاز الأوروبية. (روسيا اليوم)
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