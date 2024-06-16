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عربي-دولي

ضابط إسرائيلي ينتقد سياسة نتنياهو.. ويحذر من قراراته

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:53
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انتقد اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي إسحاق بريك سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن الحرب على غزة فقدت غايتها ومستمرة فقط من أجل مصلحته وحذر من أي قرار بمهاجمة "حزب الله".
 
وقال إسحاق بريك بحسب موقع إسرائيلي، "الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو.. قلصنا قدرة الجيش في 20 عاما حتى بات لا يمكنه الانتصار على حماس".

وأضاف أن "ما يجري في رفح عار فنحن لا نقاتل حماس بشكل فعلي بل هم يفخخون الطرقات ونحن نقتل". وحذر من هزيمة استراتيجية قائلا: "إننا أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد".

كما حذر بريك من "أي قرار من نتنياهو لمهاجمة حزب الله لأنه سيجلب محرقة على الدولة".

وأضاف: "لا نستطيع إيقاف صواريخ حزب الله ومسيراته، ماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما لا يتم إطلاق عشرات بل آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار علينا كل يوم؟.. أولئك الذين يتجولون في المستوطنات الشمالية يندهشون مما يرون". (روسيا اليوم) 
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