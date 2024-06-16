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عربي-دولي

الملك سلمان يهنئ بعيد الأضحى

Lebanon 24
16-06-2024 | 07:33
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قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات إلى مواطني المملكة والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى.
 
وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأحد: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات".
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وتابع: "سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير". (روسيا اليوم) 
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