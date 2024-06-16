الملك سلمان يهنئ بعيد الأضحى

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات إلى مواطني المملكة والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى.

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وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأحد: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات".وتابع: "سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير". (روسيا اليوم)