لماذا يرفض ترامب أخذ الصور مع إبنه بارون؟

كشف الرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب عن سبب غير متوقع لعدم رغبته في التقاط صور مع ابنه بارون ترامب، معترفاً أنه بسبب طوله.

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وفي مقابلة مع نجم وسائل التواصل الاجتماعي لوغان بول، والتي تذاع على "يوتيوب"، أكد ترامب ذلك حيث تحدث عن ابنه قائلاً: "إنه فتى كبير.. يبلغ ستة أقدام وتسع بوصات.. ولم أستطع جعله يلعب كرة السلة.. إنه يلعب كرة القدم، إنه رياضي جيد".كما أضاف "أقول بارون، لا أريد التقاط صورة بجانبك".