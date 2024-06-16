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لماذا يرفض ترامب أخذ الصور مع إبنه بارون؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 08:10
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كشف الرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب عن سبب غير متوقع لعدم رغبته في التقاط صور مع ابنه بارون ترامب، معترفاً أنه بسبب طوله.
وفي مقابلة مع نجم وسائل التواصل الاجتماعي لوغان بول، والتي تذاع على "يوتيوب"، أكد ترامب ذلك حيث تحدث عن ابنه قائلاً: "إنه فتى كبير.. يبلغ ستة أقدام وتسع بوصات.. ولم أستطع جعله يلعب كرة السلة.. إنه يلعب كرة القدم، إنه رياضي جيد".
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كما أضاف "أقول بارون، لا أريد التقاط صورة بجانبك".
 
والجدير بالذكر أنّ بارون ترامب هو نجل الرئيس الأميركي السابق والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب. (العربية)
 
 


 
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