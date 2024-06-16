نتنياهو: لدينا دولة بجيش وليس جيش له دولة

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله "لدينا دولة بجيش وليس جيش له دولة".ويبدو أن نتنياهو يعلق على ما تداولته تقارير إعلامية بشأن إبلاغ قادة الجيش له بأنه "لم يحدث تغيير في سياسته وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له".وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "هدنة تكتيكية" في جنوبي قطاع غزة. (سكاي نيوز)