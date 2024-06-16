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عربي-دولي
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة
Lebanon 24
16-06-2024
|
08:31
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوريجيا، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور نحو 1745 جنديا خلال اليوم الماضي.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة زاغورنويه في زابوريجيا وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة.
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وأضافت أن مجموعة "الشرق" وجهت ضربات لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في زابوريجيا ودونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 135 جنديا. (روسيا اليوم)
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