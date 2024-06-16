الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوريجيا، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور نحو 1745 جنديا خلال اليوم الماضي.



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وأضافت أن مجموعة "الشرق" وجهت ضربات لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في زابوريجيا ودونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 135 جنديا. (روسيا اليوم) وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة زاغورنويه في زابوريجيا وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة.وأضافت أن مجموعة "الشرق" وجهت ضربات لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في زابوريجيا ودونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 135 جنديا. (روسيا اليوم)