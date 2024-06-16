ما هي شروط بوتين لوقف الحرب فوراً في أوكرانيا؟

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ذكرت "العربية"، أنّه بعد أكثر من عامين من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتضاؤل الأمل بحسم الحرب عسكرياً، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحاً يحدد شروط وقف النار تمهيداً لإطلاق مفاوضات لبلورة تسوية نهائية للصراع.ومن أبرز النقاط التي طرحها المقترح الروسي، سحب أوكرانيا لقواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا، وهي مناطق لوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيا.وبمجرد أن تعلن كييف أنها مستعدة لمثل هذا القرار وتبدأ في انسحاب حقيقي للقوات من هذه المناطق، وتقدم إخطاراً رسمياً بالتخلي عن خطط الانضمام إلى الناتو، فإن روسيا من جانبها ستتبع ذلك على الفور، وفي اللحظة نفسها حرفيا.كذلك ووفق المقترح الذي قدمه الرئيس الروسي، يجب على كييف إقرار الحقائق الإقليمية الجديدة، والاعتراف بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ودونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون وزابوروجيا كأجزاء لا تتجزأ من روسيا، وتثبيت ذلك في المعاهدات الدولية.وعلى رأس تلك الشروط أيضاً وفقاً لبوتين، إعلان الحياد العسكري ومنع حلف الأطلسي من نشر أي قوات أو معدات في البلد الجار، بالإضافة إلى "نزع السلاح وتقويض النازية".كما على كييف "ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، وتثبيت كل هذه الأحكام المحورية والأساسية للتسوية في شكل اتفاقيات دولية أساسية، والتأكيد على أن حل النزاع يتضمن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على روسيا من قِبل الغرب".في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا ما إن تحظى بموافقة المجتمع الدولي.وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن شروط بوتين بمثابة مقترح تعترف بموجبه أوكرانيا بالهزيمة وتتنازل عن سيادتها.وأضاف أنه "لا توجد إمكانية للتوصل إلى حل وسط" على أساس ما اقترحه بوتين. (العربية)