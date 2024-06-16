زلزال عنبف ضرب جزراً في المحيط المتجمد الجنوبي.. هل من خطر تسونامي؟

ضرب زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر اليوم، جزر باليني الواقعة في المحيط المتجمد الجنوبي.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، دون ورود أنباء عن حدوث موجات "تسونامي".

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