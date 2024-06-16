تحذير من أب الذكاء الإصطناعيّ: خطير وقد يُسيطر على البشر

ذكرت "العربية"، أنّه بعد عام على تركه منصبه في شركة غوغل العملاقة، أطل جيفري هنتون ثانية، مطلقاً تحذيرات صادمة عن الذكاء الاصطناعي.

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فقد أكد العالم البريطاني- الكندي المتخصص في علوم الكمبيوتر وعلم النفس المعرفي، خلال مقابلة مع "بي إن إن بلومبيرغ"، أن هناك مخاوف حقيقية من أن يتغلب الذكاء الاصطناعي على البشر. وقال: "أعتقد أن هناك فرصة بنسبة 50% في أن يصبح أكثر ذكاءً منا خلال العشرين عامًا المقبلة".كما شدد على ضرورة أن يجري المتخصصون والمعنيون بهذا الموضوع بحثاً معمقاً حول إمكانية السيطرة على الذكاء الاصطناعي، الذي بات يتطور بشكل سريع جدا.ونبه إلى احتمال أن يسيطر الذكاء الإصطناعي على البشر.كما أردف قائلا: "ربما يعتقد البعض أن ما أقوله مجرد خيال علمي، لكنني لا أعتقد ذلك على الإطلاق".إلى ذلك، أكد أنه كلما تقدمت تلك التكنولوجيا وعظم شأنها كلما زاد الخطر بتفوقها على الإنسان.وقد لفتت تك التصريحات انتباه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، الذي عمد مؤخراً إلى انتقاد استعانة بعض شركات التكنولوجيا الكبرى بتقنية الذكاء الاصطناعي.وشارك ماسك فيديو هنتون، واصفا كلماته بالحكيمة. كما وصف الرجل بأنه أحد أكثر الأشخاص ذكاء حول العالم. (العربية)