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شخص حاول مهاجمة الشرطة بفأس في هامبورغ

Lebanon 24
16-06-2024 | 09:46
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حيدت الشرطة الألمانية رجلا يحمل فأسا حاول مهاجمة عناصرها في أحد شوارع مدينة هامبورغ حيث احتشد مشجعو منتخب هولندا الذي يلعب مع بولندا ضمن مباريات كرة القدم لكأس أوروبا "يورو 2024".

وبحسب موقع "بيلد" فإن الرجل أظهر عدوانية تجاه الشرطة وهاجمهم بفأس. 
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وقع الحادث بالقرب من محطة ريبربان، على بعد كيلومتر واحد من منطقة المشجعين الرسمية. (روسيا اليوم)
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