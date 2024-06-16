شخص حاول مهاجمة الشرطة بفأس في هامبورغ

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حيدت الشرطة الألمانية رجلا يحمل فأسا حاول مهاجمة عناصرها في أحد شوارع مدينة هامبورغ حيث احتشد مشجعو منتخب هولندا الذي يلعب مع بولندا ضمن مباريات كرة القدم لكأس أوروبا "يورو 2024".وبحسب موقع "بيلد" فإن الرجل أظهر عدوانية تجاه الشرطة وهاجمهم بفأس.وقع الحادث بالقرب من محطة ريبربان، على بعد كيلومتر واحد من منطقة المشجعين الرسمية. (روسيا اليوم)