لإصلاح منشآت الطاقة... النرويج تُقدّم 103 ملايين دولار لأوكرانيا

أعلنت النرويج، أنها بصدد منح أوكرانيا 103 ملايين دولار، من أجل مساعدتها في إصلاح منشآت الطاقة وضمان توفير التيار الكهربائي في البلاد قبل الشتاء المقبل.



وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور في بيان: "تنفذ روسيا هجمات واسعة النطاق ومنهجية لتعطيل شبكة الكهرباء، لكن الأوكرانيين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على تزويد السكان بالكهرباء". (سكاي نيوز)

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