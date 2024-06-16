أغرب انتخابات في العالم... 30 شخصاً يتنافسون وعدد السكان 46

تخوض قرية إنغريا القريبة من تورينو شمالي إيطاليا، ويسكنها فقط 46 نسمة، أغرب انتخابات في العالم.

وفي التفاصيل، يخوض الانتخابات في المجمل 30 شخصا، أي أكثر من ثلثي السكان.

ومع ذلك، يواجه إيغور دي سانتيس رئيس بلدية إنغريا تحديا صعبا في الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، في سعيه إلى ولاية رابعة لمنصبه.

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وحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، يغلب على انتخابات البلدة طابع عائلي، إذ أن والدة دي سانتيس انضمت إلى منافسه ريناتو بوليت، علما أن جده كان عمدة القرية لمدة 30 عاما.



وقال دي سانتيس: "طلبت من والدتي الانضمام إليّ، لكن بعد أن رأت أن قائمة بوليتو أغلبها من النساء، قررت الانضمام لها". (سبوتنيك)