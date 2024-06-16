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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي كبير: رد حماس على مقترح بايدن سلبي

Lebanon 24
16-06-2024 | 10:47
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نقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عن مسؤول كبير في بلاده قوله إن رد حماس على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن يعتبر "سلبيا".

وذكر المسؤول: "بالنسبة لإسرائيل، فإن رد حماس على الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن في خطابه هو سلبي".
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وأضاف: "يجب على الوسطاء - قطر ومصر - أن يعملوا على تعزيز المفاوضات بين الطرفين على أساس الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن وقبلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابع: "لن تتمكن حماس من التوصل إلى نهاية للحرب إلا من خلال اتفاق يستند إلى خطاب الرئيس بايدن".
 
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن "نهاية الحرب غير ممكنة إلا بعد عودة جميع المختطفين إلى ديارهم، بما في ذلك مختطفي المرحلة الثانية".

كما أشار إلى أن "حماس انتهكت صفقة الرهائن السابقة، وبالتالي فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن شروطا تسمح لإسرائيل باستئناف القتال إذا انتهكت حماس الصفقة مرة أخرى". (سكاي نيوز عربية) 
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