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عربي-دولي

زيلينسكي يضع شرطا لـ"السلام الدائم" مع روسيا.. ورسالة للصين: "يمكن أن تساعدنا"

Lebanon 24
16-06-2024 | 11:19
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"، وذلك في ختام قمة حول السلام عقدت في سويسرا.
وقال زيلينسكي: "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله، في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل، هذا واقع".
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وأضاف أن روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام "غدا إذا انسحبت من أراضينا".


واعتبر الرئيس الأوكراني أن شروط موسكو غير مقبولة وقد تصل إلى استسلام وتخل عن أراض يعترف المجتمع الدولي بأنها أوكرانية على حد وصفه.
 
 
رسالة إلى الصين
 
من جانب آخر، قال زيلينسكي إن الصين "ليست عدوة "أوكرانيا" مضيفا: "الصين يمكن أن تساعدنا".
 
 
وتابع: "على الصين أن تتواصل مع أوكرانيا مباشرة بشأن مقترحاتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بدلامن القيام بذلك عبر وسائل الإعلام".
 
 
وعلى الرغم من استئناف إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية الأميركية بعد تعليق استمر أشهرا، ومن تعهّدات قطعتها دول أخرى حليفة لكييف، خصوصا الأوروبيين، لفت زيلينسكي إلى أن المساعدة الغربية غير كافية "للانتصار" في الحرب.
وقال الرئيس الأوكراني "هناك مساعدات. هناك حزمات مهمّة. هل هي كافية لتحقيق النصر؟ كلا. هل تصل متأخرة؟ نعم".
وقد اتفقت عشرات الدول التي اختتمت قمة دولية حول أوكرانيا الأحد في سويسرا على انه على كييف الدخول في حوار مع روسيا حول إنهاء الحرب، مع تأكيد دعمها لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها. (سكاي نيوز)
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