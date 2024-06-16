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عربي-دولي

في أجواء مفعمة بالأمن... حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

Lebanon 24
16-06-2024 | 11:52
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يؤدي حجاج بيت الله الحرام بالمسجد الحرام، الأحد، طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة هيأتها الحكومة السعودية.
ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية الطواف في بيئة صحية آمنة، حيث عملت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
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وأعدت الهيئة المسارات المخصصة لدخول ضيوف الرحمن بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقا لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والدائم مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام.


كما عملت الهيئة على تهيئة منظومة تكييف متكاملة لتوفير هواء نقي بارد في جميع أرجاء المسجد الحرام، وتبريد الهواء الخارجي في الساحات والطرق المؤدية للمسجد الحرام.
وللحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن يتم تنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستيعاب الأعداد من ضيوف الرحمن وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر، كما تقوم الهيئة بغسل المسجد الحرام وسطحه وساحاته على مدار 24 ساعة. (سكاي نيوز)

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