ولي العهد السعودي: ستواصل الدولة بجميع قطاعاتها خدمة قاصدي الحرمين الشريفين

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء،: يسرنا نيابة عن سيدي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن نهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا جميعاً بالخير والأمن والازدهار.

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وأضاف: "إن ما تبذلونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة"، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل بجميع قطاعاتها المعنية تقديم كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة.