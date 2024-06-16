سفينة الإنزال "كوميميوت" تعود إلى إسرائيل (صورة)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سفينة الإنزال "كوميميوت" رست يوم الأحد في قاعدة حيفا البحرية بعد ان أنهت إبحارها من ميناء بسكاغولا في الولايات المتحدة.

وأضاف أفيخاي أدرعي أن سفن سلاح البحرية استقبلت سفينة الإنزال لدى وصولها إلى المياه الإقليمية الاسرائيلية.

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من جهته، قال قائد سلاح البحرية الإسرائيلية إن قواته استقبلت قطعة بحرية ذات معنى استراتيجي لإسرائيل.

وصرح قائد سلاح البحرية بأن إنهاء الابحار يمثل بداية الطريق بالنسبة إليكم في إشارة للجنود الإسرائيليين.

وأفاد بأن أعمال الجيش الإسرائيلي المستقبلية ستعزز التعاون بين الأذرع العسكرية وتوسيع نطاق العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل. (RT)