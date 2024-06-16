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عربي-دولي

ضد مدمرة أميركية وسفينتين... الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية

Lebanon 24
16-06-2024 | 15:29
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أعلن الحوثيون مساء الأحد تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أميركية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر".
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وأضاف العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت مدمرة أميركية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة "CAPTAIN PARIS" بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وذكر في بيانه أن سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة "Happy Condor" في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.
وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ إسرائيل.
 
وصرح يحيي سريع بأن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.
وشدد على أن القواتِ المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأميركي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن طاقم السفينة الأوكرانية المحترقة (إم في فيربينا) بعد هجوم صاروخي حوثي، قبل أيام قليلة، تخلى عنها وتم نقله لمنطقة آمنة.
ومنذ تشرين الثاني 2023 يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الاول الماضي. (روسيا اليوم)
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