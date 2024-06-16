بمناسبة عيد الأضحى... "حركة طالبان الباكستانية" تعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

أعلنت "حركة طالبان الباكستانية" اليوم الأحد، عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام مع قوات الأمن، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الحركة في بيان، أنها "قررت وقف إطلاق النار بناء على طلب الشعب الباكستاني".

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وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها "حركة طالبان باكستان" وقفا لإطلاق النار، بعد عام 2021، وانتهى وقف إطلاق النار عام 2022.

وتحتفل باكستان بعيد الأضحى الاثنين في خضم تصاعد لأعمال العنف، فيما سيسمح إعلان وقف إطلاق النار للمصلين بحضور صلاة العيد في المساجد والساحات المفتوحة دون خوف من الهجمات.

وتشهد باكستان تزايدا في الهجمات على أراضيها منذ ثلاث سنوات استهدف بعضها مصالح أجنبية.

ونفت وزارة الخارجية الباكستانية الشهر الماضي، أن يكون لإسلام أباد أي نوع من الحوار والمفاوضات مع حركة طالبان الباكستانية، مطالبة كابول بالعمل ضد الحركة. (RT)