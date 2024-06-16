Advertisement

عربي-دولي

بمناسبة عيد الأضحى... "حركة طالبان الباكستانية" تعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

Lebanon 24
16-06-2024 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1212576-638541746613512878.jpg
Doc-P-1212576-638541746613512878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "حركة طالبان الباكستانية" اليوم الأحد، عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام مع قوات الأمن، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الحركة في بيان، أنها "قررت وقف إطلاق النار بناء على طلب الشعب الباكستاني".
Advertisement
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها "حركة طالبان باكستان" وقفا لإطلاق النار، بعد عام 2021، وانتهى وقف إطلاق النار عام 2022.
وتحتفل باكستان بعيد الأضحى الاثنين في خضم تصاعد لأعمال العنف، فيما سيسمح إعلان وقف إطلاق النار للمصلين بحضور صلاة العيد في المساجد والساحات المفتوحة دون خوف من الهجمات.
وتشهد باكستان تزايدا في الهجمات على أراضيها منذ ثلاث سنوات استهدف بعضها مصالح أجنبية.
ونفت وزارة الخارجية الباكستانية الشهر الماضي، أن يكون لإسلام أباد أي نوع من الحوار والمفاوضات مع حركة طالبان الباكستانية، مطالبة كابول بالعمل ضد الحركة. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:27 | 2024-06-16
19:19 | 2024-06-16
18:38 | 2024-06-16
18:29 | 2024-06-16
17:30 | 2024-06-16
16:42 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24