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هزّة أرضية عنيفة تضرب جنوب بيرو

Lebanon 24
16-06-2024 | 18:29
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ضربت هزة بقوة 6,3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب بيرو الأحد، وفق ما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء.
ووقعت الهزة الأرضية التي كان مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومتراً، بحسب المعهد.
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ولم تصدر السلطات تحذيراً من حدوث تسونامي بعد الهزة التي وقعت.

وقدّر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الهزة الأرضية بـ6 درجات. وأشار إلى أن مركزها كان على عمق 19,9 كيلومتراً.
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