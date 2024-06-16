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عربي-دولي

إيران ترفض بيان الثلاثي الأوروبي بشأن برنامجها النووي: مدان ولا قيمة له

Lebanon 24
16-06-2024 | 18:38
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رفضت إيران، الأحد، البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث ،فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الذي تحدث عن توسيع جديد لبرنامج طهران النووي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "البيان الأوروبي لا قيمة له ويحتوي على ادعاءات مخالفة للواقع وهو مدان".
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وأكدت طهران أن "طبيعة برنامجها النووي سلمي تماما ولا مكان للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية".

وأضاف البيان أن "إيران ملتزمة باستمرار تعاونها البناء والفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وتكاليفها وهي نفذت وستستمر في مشاريعها النووية السلمية وفقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي واتفاقيات الضمان".
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