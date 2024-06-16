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عربي-دولي

هجوم على سفينتين ومدمّرة أميركية

Lebanon 24
16-06-2024 | 19:19
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قال الحوثيون في اليمن، الأحد إنهم "هاجموا سفينتين مدنيتين بالإضافة إلى مدمرة أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب، في أحدث المساعي لتعطيل حركة الشحن في ما يقولون إنه يأتي دعما للفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر".
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وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية".
وأضاف أنه "تم استهداف السفينة كابتن باريس في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية بعد انتهاك الشركة المالكة لقرار الحظر. كما تم استهداف السفينة هابي كوندور بعدد من الطائرات المسيرة ... مؤكدا أن العمليات حققت أهدافها".
وأشار العميد سريع إلى استمرار القوات المسلحة اليمنية في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأميركي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم إن سفينة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة المخا اليمنية أبلغت عن انفجارين في مكان قريب. وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير ويواصلان الرحلة، دون أن تحدد هوية هذه السفينة.
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