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عربي-دولي
بايدن: مقترح وقف النار في غزة على 3 مراحل.. الأفضل لإنهاء الحرب
Lebanon 24
16-06-2024
|
19:27
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استغلّ الرئيس الأميركي جو بايدن رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة، قائلاً إنه "يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون أهوال الحرب".
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وقال بايدن في بيان: "قُتل عدد كبير جدا من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال. عائلات فرت من منازلها وشهدت مجتمعاتها تُدمَّر. انهم يعانون آلاماً هائلة".
وأضاف: "أعتقد بقوة أن مقترح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل لحماس وأقره مجلس الأمن الدولي هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة وبالتالي إنهاء الحرب".
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