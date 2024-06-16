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حادث خطر... تصادم بين سفينتين صينية وفلبينية ببحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
16-06-2024 | 23:19
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أعلن خفر السواحل الصيني، يوم الاثنين، عن تصادم بين سفينتين صينية وفلبينية قبالة جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.
وقال خفر السواحل الصيني إن سفينة إمداد فلبينية اقتربت بشكل خطير من سفينة صينية، مما أدى إلى وقوع تصادم بسيط بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.
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وأضاف خفر السواحل في بيان أن سفينة النقل والإمداد الفلبينية تجاهلت التحذيرات الجادة والمتكررة من الصين.


وأشار خفر السواحل الصيني إلى أن السفينة اقتربت عمدا وبشكل خطير من السفينة الصينية بطريقة غير مهنية، مما أدى إلى وقوع التصادم.

ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو أضرار لحقت بأي من السفينتين. (سكاي نيوز)

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