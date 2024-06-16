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عربي-دولي

اسم لطيف يُهدد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية!

Lebanon 24
16-06-2024 | 23:29
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يلعب المشاهير دوراً مؤثراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد تجلّى ذلك في حفل التبرعات القياسية الذي حظي به الرئيس الأميركي جو بايدن.

يخشاها ترامب
فقد ساعد الممثلان جورج كلوني وجوليا روبرتس حملة بايدن في جمع 28 مليون دولار، وذلك في حفل تبرعات أقيم بلوس أنجلوس، حضَره الرئيس الأميركي الأسبق بارك أوباما، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل.
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ورغم هذا الدعم الهوليودي، قالت حملة بايدن إنها لا تريد الاكتفاء بالمشاهير الذين تخطت أعمارُهم الـ50 عاماً، إنما تتوقع مشاركة أكثر من النجوم الشباب وتحديداً من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب الانتخابات.

وأشارت "العربية" إلى أن المفتاح من المشاهير في هذه الانتخابات هي مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت، لأنها الشخصية الأكثر تأثيراً بين المشاهير.

وأكثر ما يخشاه المرشح الجمهوري دونالد ترامب هو المغنية تايلور سويفت، وذلك بسبب تأثيرها الكبير على الشباب.

ترامب: شعبيتي تفوقها!
يشار إلى أن سويفت ذات الشعبية الكبيرة، كانت عرفت بدعمها المتفاني لبايدن، وهو المنافس الأول لترامب خلال الانتخابات الأميركية المقبلة


ووفق المصادر، فإن ترامب أخبر المقربين منه مؤخرا، أن "شعبيته تفوق المغنية الشابة".

أتى هذا في وقت تتزايد التكهنات حول المرشح، الذي ستدعمه نجمة البوب في السباق الرئاسي المقبل لعام 2024، لاسيما بعدما قيل إنها قد تدعم بايدن.

وكانت المغنية الشهيرة قد أيدت بايدن خلال الانتخابات الماضية 2020.(العربية)


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