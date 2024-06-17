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عربي-دولي

بعد إطلاقه النار على منتزه بولاية أميركية.. هذا ما فعله بنفسه!

Lebanon 24
17-06-2024 | 00:11
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أعلنت السلطات الأميركية أن 9 أشخاص بينهم طفلان، أصيبوا عندما أطلق مسلح النار في متنزه ألعاب مائية قرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان مساء السبت، قبل أن يطلق النار على نفسه بعد أن حاصرته الشرطة.

ووصفت السلطات الواقعة بأنها إطلاق نار عشوائي، مؤكدة أنها حاصرت المشتبه به في منزل قريب حيث انتحر بإطلاق النار على نفسه، وقد عثرت على مسدس في موقع إطلاق النار.
 
 
ووصفت السلطات المشتبه به بأنه رجل يبلغ من العمر 42 عاماً لكن لم يتضح حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.
ولقي شخص حتفه وأصيب 22 آخرون في إطلاق نار خارج محطة قطار شهيرة في كانساس بولاية ميزوري، حين كان فريق تشيفز يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأميركية.
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ويرقد طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في حالة حرجة في المستشفى بعد إصابته برصاصة في الرأس، كما أصيب شقيقه البالغ من العمر 4 سنوات ولكن حالته مستقرة كذلك والدتهما في حالة حرجة أيضاً بعد إصابتها في البطن والساق. وبحسب السلطات فإن الحالة الصحية لباقي المصابين الستة، وأعمارهم 30 عاماً أو أكثر، مستقرة.

وتقع روتشستر هيلز على بعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الشمال من ديترويت. وكانت بلدة أكسفورد المجاورة والواقعة أيضاً في مقاطعة أوكلاند، مسرحاً لإطلاق نار عشوائي في مدرسة عام 2021 حيث قتل الطالب إيثان كرامبلي الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما آنذاك 4 طلاب وأصاب 6 آخرين ومعلماً في مدرسة أكسفورد الثانوية. (الشرق)

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