بعد إطلاقه النار على منتزه بولاية أميركية.. هذا ما فعله بنفسه!

أعلنت السلطات الأميركية أن 9 أشخاص بينهم طفلان، أصيبوا عندما أطلق مسلح النار في متنزه ألعاب مائية قرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان مساء السبت، قبل أن يطلق النار على نفسه بعد أن حاصرته الشرطة.



ووصفت السلطات الواقعة بأنها إطلاق نار عشوائي، مؤكدة أنها حاصرت المشتبه به في منزل قريب حيث انتحر بإطلاق النار على نفسه، وقد عثرت على مسدس في موقع إطلاق النار.

ووصفت السلطات المشتبه به بأنه رجل يبلغ من العمر 42 عاماً لكن لم يتضح حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.