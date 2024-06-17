مذيع قناة "العربية" اللبناني يُحرج ضيفين إسرائيليين (فيديو)

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لغط كبير ساد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الأحد وقفا تكتيكيا لعملياته القتالية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومن ثم قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم لاذع عليه."خارج الصندوق"فقد شدد نتنياهو في جلسة الحكومة أمس الأحد، على أن إسرائيل دولة لديها جيش وليس العكس، معتبرا تلك القرارات قرارات غير مقبولة اتخذت على المستوى العسكري.وللتعليق عن هذا الموضوع، استضاف الإعلامي اللبناني طاهر بركة عبر شاشة "العربية" أمس الأحد، من تل أبيب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين، ومعه من حيفا العسكري الإسرائيلي السابق موشيل إلغاد.وأثناء الحديث، رأى الضيفان أن الخلافات بين القادة في أوقات الحرب أمر طبيعي، زاعمين أن إسرائيل "دولة ديمقراطية".ليرد بركة بأن الحكومات تتغنى عادة بديمقراطيتها خارج أوقات الحرب، خصوصا وأن العمليات العسكرية في قطاع غزة لم تحقق أياً من أهدافها لا بالقضاء على حركة حماس، ولا باسترجاع الأسرى.وفيما إذا كان الجيش تحت إمرة الحكومة أم العكس، زعم كوهين بأن هناك "حرب إبادة جماعية" تشن على إسرائيل، في إشارة منه إلى عدد قتلى هجوم السابع من تشرين، فسأله بركة بالمقابل عن رأيه بالاستهدافات الإسرائيلية للقطاع المحاصر والتي خلفت أكثر من 37 ألف ضحية حتى اليوم.فرد الضيف بأن هذا الأمر يحدث بالحروب، فتساءل بركة فيما إذا كانت الضيف يرى هذا التبرير منطقياً من الناحية الإنسانية والأخلاقية لقتل 37 ألف فلسطيني!.وتدخل الضيف الآخر أيضاً زاعماً أن إسرائيل قتلت آلافا في غزة "عن غير قصد"، مشددا على أنها لم تقتل فلسطينياً عن عمد!، فرد بركة بأن 37 ألف شخص عن طريق الخطأ أمر غير معقول.(العربية)لمشاهدة الفيديو