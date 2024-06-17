الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوريجيا، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور نحو 1745 جنديا خلال اليوم السابق.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، الأحد، إن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من السيطرة على بلدة زاغورنويه في زابوريجيا وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة.

Advertisement

وأضافت أن مجموعة "الشرق" وجهت ضربات لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في زابوريجيا ودونيتسك، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 135 جنديا.





وجاء في تقرير الدفاع الروسية:



سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة واستهدفت التشكيلات المعادية في خاركيف ودونيتسك ولوغانسك، فوصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى نحو 500 جندي.

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وصدت 4 هجمات مضادة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 380 عسكريا.



حسنت وحدات من مجموعة القوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 4 هجمات مضادة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 375 جنديا.

ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، وخسر الجيش الأوكراني نحو 90 جنديا هناك.

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 115 منطقة وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية.

جبهة فوفشانسك - خاركيف

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" حسنت وضعها على طول الخط الأمامي في خاركيف وصدت 3 هجمات أوكرانية مضادة، بينما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 265 عسكريا، وتم أيضا تدمير 3 مستودعات ذخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القوات الروسية تتقدم بشكل بطيء في مدينة فوفشانسك، حيث تفيد تقارير بأنها باتت تسيطر على مصنع التجميع في المدينة، غير أن القوات الأوكرانية تتقدم شمالا وغربا في المدينة، وفقا لتقارير ميدانية، وتواجه القوات الروسية خطر تعرضها للتطويق في الجزء الجنوبي منها.







كراسنوغوريفكا - دونيتسك



وفي جبهة كراسنوغوريفكا، تواصل القوات الروسية تقدمها شمالًا، حيث سيطروا على مبنى شاهق في وسط المدينة.

ووفقا للتقارير، فإنه إذا تمكنت القوات الروسية من تأمين المباني الشاهقة القليلة وسط المدينة، فإن الجيش الأوكراني سيخسر مواقع دفاعية كبيرة في هذه المنطقة، مما يضعهم في موقف تكتيكي غير مؤات. (سكاي نيوز)