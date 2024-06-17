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عربي-دولي

في أول تعليق له.. ماذا قال بشار الأسد عن مرض زوجته؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2024 | 01:31
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بعد ما يقارب الشهر على إعلان الرئاسة السورية إصابة أسماء الأسد بالسرطان للمرة الثانية، أطل الرئيس السوري بشار الأسد معلقاً.
ففي تصريحات أدلى بها أمس عقب تأدية صلاة عيد الأضحى في دمشق، أكد الأسد أن مرض اللوكيميا الذي أصاب زوجته صعب، وعلاجه أيضا.

"ما حكمة رب العالمين"
إلا أنه أضاف أن المرء يتساءل أحياناً عند إصابته بمرض عضال "ما حكمة رب العالمين من الأمر"، ليعود ويؤكد أنه إذا قارن الإنسان نفسه بمصائب غيره فقد تهون عليه.

كما أردف قائلا: "إذا نظرت للعائلات السورية خلال الحرب، فالعديد منها وضعها أصعب بكثير، سواء بمرض أو فقدان أحد أفرادها".
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