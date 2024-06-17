رسالة إسرائيلية لحماس عبر وسطاء.. هذا مضمونها

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أعلن مسؤول إسرائيلي انه لا نهاية للحرب إلا بالاتفاق، وذلك مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها التاسع، وسط ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 37 ألف، ومراوحة المساعي الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مكانها.فقد أكد المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في رسالة لحماس عبر الوسطاء أن الحرب "ستنتنهي فقط بالاتفاق"التزام مسبقكما أضاف "ألا نهاية لحرب إلا باتفاق وليس بالتزام مسبق لأن حماس سبق أن خرقت الاتفاقات التي وافقت عليها" حسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.وكان مسؤول إسرائيلي آخر اعتبر أمس الأحد أن رد حماس على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في القطاع كان سلبياً.فيما أكدت الحركة أن ردها كان إيجابياً، ولم يدخل إلا تعديلات طفيفة على المقترح الذي صعد إلى العلن قبل أكثر من أسبوعين خلال خطاب ألقاه بايدن.(العربية)